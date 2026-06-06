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- Украина
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Россия атаковала Запорожье дронами: погибли два работника предприятия
Российские беспилотники атаковали Запорожье, повредив объекты критической и промышленной инфраструктуры, в результате чего погибли два работника предприятия.
В Запорожье в результате российской атаки беспилотниками погибли два человека. Враг нанес удары по объектам критической и промышленной инфраструктуры города.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, российские войска атаковали областной центр ударными беспилотниками. В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения на объектах критической и промышленной инфраструктуры.
После атаки два работника одного из предприятий не выходили на связь. В ходе поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тела погибших мужчин.
"Обнаружены тела двух мужчин, не выходивших на связь после вражеской атаки по Запорожью", - сообщил Федоров.
На местах попаданий работают экстренные службы. Последствия российской атаки уточняются.
В то же время, украинские военные совместно с Запорожской областной военной администрацией и другими составляющими Сил обороны наращивают возможности радиоэлектронной борьбы как на подступах к городу, так и непосредственно в Запорожье.