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Россия атаковала Запорожье дронами: разрушен дом, есть раненный
Российские беспилотники атаковали Запорожье ночью 22 июня — разрушен частный дом, повреждена многоэтажка, ранен.
В ночь на 22 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками.
Об атаке сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .
В результате вражеского удара разрушен частный жилой дом, вспыхнул пожар, пострадал мужчина.
По предварительным данным, раненый получил необходимую медицинскую помощь. Также в результате атаки повреждения получила многоэтажка — в доме выбиты окна и изуродован фасад.
На месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий российских обстрелов.
Напомним, в Запорожье прозвучала серия взрывов . Предварительно, россияне нанесли девять ударов КАБам по областному центру. В результате вражеской атаки травмированы десять человек. Также известно о гибели пяти человек.