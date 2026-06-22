Россия атаковала Запорожье дронами: разрушен дом, есть раненный

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 22 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Об атаке сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .

В результате вражеского удара разрушен частный жилой дом, вспыхнул пожар, пострадал мужчина.

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По предварительным данным, раненый получил необходимую медицинскую помощь. Также в результате атаки повреждения получила многоэтажка — в доме выбиты окна и изуродован фасад.

На месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий российских обстрелов.

Напомним, в Запорожье прозвучала серия взрывов . Предварительно, россияне нанесли девять ударов КАБам по областному центру. В результате вражеской атаки травмированы десять человек. Также известно о гибели пяти человек.

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