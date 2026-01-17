ТСН в социальных сетях

Украина
229
Россия атаковала Запорожье дронами: вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы — российские дроны ударили по объекту инфраструктуры, вызвав пожар, однако обошлось без пострадавших.

Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © pixabay.com

В Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские войска атаковали областной центр ударными беспилотниками.

Об атаке сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По словам главы ОВА, враг нанес удар по Запорожью беспилотниками. Из-за атаки произошло возгорание на инфраструктурном объекте.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Пока информацию уточняют. Подробности о масштабах повреждений и последствиях удара выясняются.

Напомним, что взрыв прогремел в многоэтажке Харькова : погибли мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов.

