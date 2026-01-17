- Дата публикации
Россия атаковала Запорожье дронами: вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы — российские дроны ударили по объекту инфраструктуры, вызвав пожар, однако обошлось без пострадавших.
В Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские войска атаковали областной центр ударными беспилотниками.
Об атаке сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По словам главы ОВА, враг нанес удар по Запорожью беспилотниками. Из-за атаки произошло возгорание на инфраструктурном объекте.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Пока информацию уточняют. Подробности о масштабах повреждений и последствиях удара выясняются.
