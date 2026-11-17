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В Запорожье российский FPV-дрон попал в автомобиль в Космическом районе города. После попадания транспортное средство взорвалось. Находившийся в салоне водитель погиб.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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Сначала глава ОВА сообщил о попадании беспилотника в автомобиль, отметив, что состояние водителя уточняется. Впоследствии стало известно о его гибели.

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«К сожалению, водитель погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил Семикин.

Кроме того, российские войска нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры Запорожья.

Последствия этой атаки устанавливаются. Информации о возможных пострадавших на промышленном объекте пока нет.

Напомним, что ранее россияне с утра убили двух человек и атаковали объект гражданской инфраструктуры.

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