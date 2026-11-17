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- Украина
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Россия атаковала Запорожье FPV-дроном: автомобиль взорвался, водитель погиб
Российские войска атаковали Космический район Запорожья FPV-дроном, попавшим в автомобиль. В результате удара погиб водитель.
В Запорожье российский FPV-дрон попал в автомобиль в Космическом районе города. После попадания транспортное средство взорвалось. Находившийся в салоне водитель погиб.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Сначала глава ОВА сообщил о попадании беспилотника в автомобиль, отметив, что состояние водителя уточняется. Впоследствии стало известно о его гибели.
«К сожалению, водитель погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил Семикин.
Кроме того, российские войска нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры Запорожья.
Последствия этой атаки устанавливаются. Информации о возможных пострадавших на промышленном объекте пока нет.
Напомним, что ранее россияне с утра убили двух человек и атаковали объект гражданской инфраструктуры.