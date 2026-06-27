Россия атаковала Запорожье и Сумщину: есть погибший и разрушения

Последствия атаки на Сумщину

Реклама

Российские захватчики вечером, 27 июня, нанесли удар по Запорожью, в результате чего пострадали люди, а также зафиксированы значительные разрушения.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

В результате атаки выбиты окна, повреждены балконы в многоэтажке и уничтожены автомобили.

Реклама

Пока известно о двух пострадавших.

Кроме того, председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о гибели гражданского мужчины в результате атаки в Сумском районе.

«В этот вечер вражеский ударный беспилотник попал по частному домохозяйству в Верхнесыворотской общине. В хозяйственном помещении в этот момент атаки находился владелец. 66-летний мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 26 июня армия России совершила очередную массированную атаку на Запорожье, применив ударные беспилотники.

Реклама

Мы ранее информировали, что российские войска нанесли удар FPV-дроном по людям, которые передвигались по дороге в городе Никополь на Днепропетровщине.

Новости партнеров