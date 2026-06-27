- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 24
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Запорожье и Сумщину: есть погибший и разрушения
Враг продолжает сдавать удары по территории Украины.
Российские захватчики вечером, 27 июня, нанесли удар по Запорожью, в результате чего пострадали люди, а также зафиксированы значительные разрушения.
Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.
В результате атаки выбиты окна, повреждены балконы в многоэтажке и уничтожены автомобили.
Пока известно о двух пострадавших.
Кроме того, председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о гибели гражданского мужчины в результате атаки в Сумском районе.
«В этот вечер вражеский ударный беспилотник попал по частному домохозяйству в Верхнесыворотской общине. В хозяйственном помещении в этот момент атаки находился владелец. 66-летний мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером 26 июня армия России совершила очередную массированную атаку на Запорожье, применив ударные беспилотники.
Мы ранее информировали, что российские войска нанесли удар FPV-дроном по людям, которые передвигались по дороге в городе Никополь на Днепропетровщине.