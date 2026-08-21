ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Запорожье: поврежден муниципальный транспорт (фото)

В результате российской атаки на Запорожье повреждены транспортные средства. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

Российские войска снова атаковали Запорожье . В результате удара поврежден муниципальный транспорт, а также гражданский автомобиль.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале.

«Враг атаковал Запорожье. Поврежден муниципальный транспорт и гражданский автомобиль», — отметил он.

По словам главы ОВА, люди в результате атаки не пострадали .

Информация о последствиях российского удара уточняется.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа .

Мы ранее информировали, что российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе .

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie