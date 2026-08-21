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Россия атаковала Запорожье: поврежден муниципальный транспорт (фото)
В результате российской атаки на Запорожье повреждены транспортные средства. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Российские войска снова атаковали Запорожье . В результате удара поврежден муниципальный транспорт, а также гражданский автомобиль.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале.
«Враг атаковал Запорожье. Поврежден муниципальный транспорт и гражданский автомобиль», — отметил он.
По словам главы ОВА, люди в результате атаки не пострадали .
Информация о последствиях российского удара уточняется.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа .
Мы ранее информировали, что российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе .