Россия атаковала Запорожье: поврежден муниципальный транспорт (фото)

Атака на Запорожье

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Российские войска снова атаковали Запорожье . В результате удара поврежден муниципальный транспорт, а также гражданский автомобиль.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале.

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«Враг атаковал Запорожье. Поврежден муниципальный транспорт и гражданский автомобиль», — отметил он.

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По словам главы ОВА, люди в результате атаки не пострадали .

Информация о последствиях российского удара уточняется.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа .

Мы ранее информировали, что российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе .

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