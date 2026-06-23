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Россия атаковала Запорожье: в городе вспыхнули пожары, повреждены АЗС и жилой дом (фото)
В результате очередной российской атаки на Запорожье в городе произошло несколько пожаров, повреждены частный дом, автозаправочная станция и СТО.
Российские войска ночью атаковали Запорожье , в результате чего в разных районах города возникли пожары и зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
О последствиях вражеского удара сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров .
По предварительной информации, из-за атаки повреждены частный жилой дом, станция технического обслуживания автомобилей и автозаправочная станция.
На местах попаданий работают спасатели и другие экстренные службы. Пока информация о возможных пострадавших уточнялась, однако предварительно обошлось без жертв и раненых.
Последствия очередного российского удара по гражданской инфраструктуре еще не устанавливаются.
На днях в Запорожье прозвучала серия взрывов . Предварительно, россияне нанесли девять ударов КАБам по областному центру. В результате вражеской атаки травмированы десять человек. Также известно о гибели пяти человек.