Россия атаковала Запорожье: в городе вспыхнули пожары, повреждены АЗС и жилой дом (фото)

Атака на Запорожье

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Российские войска ночью атаковали Запорожье , в результате чего в разных районах города возникли пожары и зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

О последствиях вражеского удара сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров .

По предварительной информации, из-за атаки повреждены частный жилой дом, станция технического обслуживания автомобилей и автозаправочная станция.

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На местах попаданий работают спасатели и другие экстренные службы. Пока информация о возможных пострадавших уточнялась, однако предварительно обошлось без жертв и раненых.

Последствия очередного российского удара по гражданской инфраструктуре еще не устанавливаются.

На днях в Запорожье прозвучала серия взрывов . Предварительно, россияне нанесли девять ударов КАБам по областному центру. В результате вражеской атаки травмированы десять человек. Также известно о гибели пяти человек.

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