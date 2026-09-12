Россия атаковала завод известного польского производителя в Украине: вспыхнул пожар

Пожар на предприятии в Житомирской области

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В ночь на 12 сентября Россия нанесла удар по предприятию польской компании Cersanit SA в Звягельском районе Житомирской области. Речь идет о заводе, производящем керамическую плитку и сантехнику.

Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на очевидцев.

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Официального подтверждения от компании Cersanit относительно атаки пока нет.

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В то же время Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ранее сообщила о пожаре на территории одного из предприятий в Звягельском районе после российского удара.

Удар пришелся по гражданскому предприятию

По информации Forbes Ukraine, в результате ночной атаки пострадал завод Cersanit. Предприятие принадлежит польской компании Cersanit S.A. через дочернюю компанию ООО «Церсанит Инвест».

Завод в Звягельском районе работает с 2007 года и специализируется на производстве керамической плитки и сантехники. Продукция выпускается, в частности, под брендами Cersanit и Opoczno.

ГСЧС сообщила о пожаре

О последствиях российского нападения на одно из предприятий региона сообщили и украинские спасатели.

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«Россияне вновь атаковали Житомирскую область. В результате вражеского удара этой ночью произошло возгорание на территории одного из предприятий в Звягельском районе», — сообщили в ГСЧС.

Спасатели ГСЧС потушили пожар

Спасатели прибыли на место и оперативно потушили пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Один из крупнейших производителей плитки и сантехники

ООО «Церсанит Инвест» является дочерней компанией польской Cersanit S.A. и, по данным Forbes Ukraine, одним из крупнейших производителей керамической плитки и сантехники в Украине.

Предприятие было построено с нуля и производит керамическую и акриловую сантехнику, а также керамическую плитку.

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По итогам 2025 года выручка компании превысила 3,7 млрд грн.

Напомним, 12 сентября российские войска цинично атаковали ударным беспилотником остановку общественного транспорта с людьми в Житомирской области.

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