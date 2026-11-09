Россия атаковала здание с людьми, нуждающимися в особом уходе — уже известно о последствиях

Воздушная тревога / © tsn.ua

Реклама

В Переяславе Киевской области в результате российского удара частично разрушено здание коммунальной собственности, в котором проживали люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе. Два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Реклама

По его словам, пострадавших доставили в больницу. Всех людей, которые на момент атаки находились в заведении, были эвакуированы.

Реклама

«К сожалению, два человека получили ранения. Их доставили в больницу. Все люди, которые на момент происшествия находились в заведении, эвакуированы. Здание частично разрушено», — сообщил он.

Сейчас на месте работают соответствующие службы, координирующие помощь пострадавшим и решающие вопросы их безопасного размещения.

Ткаченко подчеркнул, что сейчас важно обеспечить эвакуированных необходимой поддержкой и безопасными условиями пребывания.

Напомним, атака на Киев 9 ноября затронула четыре района. В частности, в Деснянском вражеский дрон упал на территории учебного заведения.

Реклама

Также стало известно о последствиях в Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах Киева.

Новости партнеров