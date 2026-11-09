- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала здание с людьми, нуждающимися в особом уходе — уже известно о последствиях
В Переяславе в результате российского удара частично разрушено здание, где жили люди, нуждающиеся в социальной поддержке. Два человека ранены.
В Переяславе Киевской области в результате российского удара частично разрушено здание коммунальной собственности, в котором проживали люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе. Два человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, пострадавших доставили в больницу. Всех людей, которые на момент атаки находились в заведении, были эвакуированы.
«К сожалению, два человека получили ранения. Их доставили в больницу. Все люди, которые на момент происшествия находились в заведении, эвакуированы. Здание частично разрушено», — сообщил он.
Сейчас на месте работают соответствующие службы, координирующие помощь пострадавшим и решающие вопросы их безопасного размещения.
Ткаченко подчеркнул, что сейчас важно обеспечить эвакуированных необходимой поддержкой и безопасными условиями пребывания.
Напомним, атака на Киев 9 ноября затронула четыре района. В частности, в Деснянском вражеский дрон упал на территории учебного заведения.
Также стало известно о последствиях в Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах Киева.