Россия атаковала железную дорогу Украины: какие последствия

Сегодня Россия атаковала железную дорогу Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«На Харьковщине армия РФ попала беспилотником в пригородный поезд. Пассажиры не пострадали. Машинист и помощник машиниста получили обломочные ранения – медики оказали им необходимую помощь на месте. Поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети», — отметил он.

Накануне ночью в Криворожском районе Россия ударила беспилотником по территории станции. Поврежден локомотив. Локомотивная бригада была раньше времени эвакуирована — без пострадавших.

«Несмотря на удары, эвакуацию пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда „Укрзализныци“ продолжают движение», — добавил Кулеба.

Напомним, россияне в ночь на 14 марта совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. В области – четверо погибших. Сначала били ударными дронами, ближе к утру – гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.