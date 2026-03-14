Россия атаковала железную дорогу Украины: какие последствия
В Харьковской области армия РФ попала беспилотником в пригородный поезд.
Сегодня Россия атаковала железную дорогу Украины.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
«На Харьковщине армия РФ попала беспилотником в пригородный поезд. Пассажиры не пострадали. Машинист и помощник машиниста получили обломочные ранения – медики оказали им необходимую помощь на месте. Поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети», — отметил он.
Накануне ночью в Криворожском районе Россия ударила беспилотником по территории станции. Поврежден локомотив. Локомотивная бригада была раньше времени эвакуирована — без пострадавших.
«Несмотря на удары, эвакуацию пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда „Укрзализныци“ продолжают движение», — добавил Кулеба.
Напомним, россияне в ночь на 14 марта совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. В области – четверо погибших. Сначала били ударными дронами, ближе к утру – гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.