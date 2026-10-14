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Россия атаковала железную дорогу в пяти областях: возникли пожары, существенные разрушения — все детали (обновлено)
В Украине после ночной атаки на железнодорожную инфраструктуру задерживаются десятки пассажирских поездов.
Этой ночью армия России массированно наносила удары по железной дороге Украины. Под прицелом очутилась инфраструктура в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.
«Очередная ночь плотных ударов по железнодорожным объектам. Враг пытается разрушить все, до чего может дотянуться: депо локомотивные и вагонные, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, не говоря уже о подвижном составе», — говорится в сообщении.
По словам Перцовского, в ходе ночной атаки удары повредили энергетическую инфраструктуру, но железнодорожники оперативно возобновляли ее работу. Специалисты организовывали альтернативные маршруты и обеспечивали проезд поездов. Кроме того, из-за баллистической угрозы останавливали движение в столичном железнодорожном узле.
В «УЗ» подчеркивают, что при массированных ударах обошлось без пострадавших и погибших. Пассажиров и работников заранее предупредили об опасности и организовали эвакуацию. В то же время материальный ущерб значительный.
Удар по железной дороге в Винницкой области
В то же время в пресс-службе ГСЧС добавили, что в Винницкой области россияне атаковали объект железнодорожной инфраструктуры. В результате попадания возник масштабный пожар.
«Чрезвычайники ликвидировали все очаги пожара. Из-за постоянной угрозы повторных ударов вражеских БПЛА и баллистических ракет спасатели вынужденно прерывали работы», — говорится в сообщении.
В свою очередь, руководитель Винницкой ОВА Наталья Заболотная уточнила, что в Жмеринском районе значительные разрушения потерпел объект железнодорожной инфраструктуры. Возник масштабный пожар. Все ячейки удалось ликвидировать. Погибших и травмированных нет.
Напомним, из-за российской атаки ночью и утром 14 октября в Украине движение по железной дороге парализовано. Сильно задерживаются поезда и на внутренних рейсах и на международных. В частности, от графика сильно отстают рейсы Харьковского, Одесского, Запорожского направлений, поезда в Киев, а также западные регионы — Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Ясини и Рахова.