Атака РФ на объект стальной дороги.

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Этой ночью армия России массированно наносила удары по железной дороге Украины. Под прицелом очутилась инфраструктура в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

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«Очередная ночь плотных ударов по железнодорожным объектам. Враг пытается разрушить все, до чего может дотянуться: депо локомотивные и вагонные, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, не говоря уже о подвижном составе», — говорится в сообщении.

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По словам Перцовского, в ходе ночной атаки удары повредили энергетическую инфраструктуру, но железнодорожники оперативно возобновляли ее работу. Специалисты организовывали альтернативные маршруты и обеспечивали проезд поездов. Кроме того, из-за баллистической угрозы останавливали движение в столичном железнодорожном узле.

В «УЗ» подчеркивают, что при массированных ударах обошлось без пострадавших и погибших. Пассажиров и работников заранее предупредили об опасности и организовали эвакуацию. В то же время материальный ущерб значительный.

Удар по железной дороге в Винницкой области

В то же время в пресс-службе ГСЧС добавили, что в Винницкой области россияне атаковали объект железнодорожной инфраструктуры. В результате попадания возник масштабный пожар.

«Чрезвычайники ликвидировали все очаги пожара. Из-за постоянной угрозы повторных ударов вражеских БПЛА и баллистических ракет спасатели вынужденно прерывали работы», — говорится в сообщении.

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В свою очередь, руководитель Винницкой ОВА Наталья Заболотная уточнила, что в Жмеринском районе значительные разрушения потерпел объект железнодорожной инфраструктуры. Возник масштабный пожар. Все ячейки удалось ликвидировать. Погибших и травмированных нет.

Атака на Винницкую.

Атака на Винницкую.

Напомним, из-за российской атаки ночью и утром 14 октября в Украине движение по железной дороге парализовано. Сильно задерживаются поезда и на внутренних рейсах и на международных. В частности, от графика сильно отстают рейсы Харьковского, Одесского, Запорожского направлений, поезда в Киев, а также западные регионы — Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Ясини и Рахова.

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