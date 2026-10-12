Россия атаковала железную дорогу в Житомирской области: что известно о последствиях

Россияне атаковали железную дорогу в Житомирской области

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Россияне нанесли очередную серию ударов по Житомирской области, направив атаки на Коростенский район. Известно, что враг атаковал железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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Россияне атаковали железную дорогу в Житомирской области

По его словам, вражеские обстрелы северных территорий региона длились с вечера. Основными целями противника стали энергетика и железная дорога.

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«Житомирская область снова оказалась под вражескими ударами», — пишет глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

В результате попаданий вспыхнули пожары. На местах прилетов работали подразделения ГСЧС, которые оперативно укрощали огонь. Из-за риска повторных ударов пожарным приходилось временно отходить к укрытиям.

Пока информации о раненых или погибших нет.

Россияне атакуют поезда в Украине: последние новости

Напомним, Россия все чаще атакует украинские пассажирские поезда и железнодорожную инфраструктуру реактивными беспилотниками с сетевыми антеннами. По данным изданий Politico и CBC, с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, причем более 60% из них — за последние восемь месяцев, а ежемесячные потери «Укрзалізниці» составляют 37–40 локомотивов.

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Всего с начала года атаковано 120 пассажирских вагонов, 304 локомотива, 43 станции и многочисленные объекты инфраструктуры, количество которых динамично растет по сравнению с прошлыми годами.

В то время как РФ объясняет атаки уничтожением логистики для перевозки вооружения, в «Укрзалізниці» отмечают, что враг стремится изолировать прифронтовые общины, парализовать экономику и посеять панику среди населения. Атаки приводят к гибели и ранениям железнодорожников и пассажиров, а также заставляют проводить экстренную эвакуацию людей во время обстрелов.

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