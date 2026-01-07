Россия атаковала жилые дома и учебные заведения в Днепре: есть раненые, среди них дети

Дрон / © tsn.ua

В Днепре в результате российской атаки потерпели разрушения жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены более десяти многоэтажных домов — в них выбиты сотни, а возможно, и около тысячи окон. Также зафиксированы повреждения отопительных сетей возле одного из домов и значительное количество сгоревших автомобилей.

По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них двое детей. У большинства раненых диагностирована острая реакция на стресс, однако есть и осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывается помощь в городских больницах.

Кроме того, в результате удара потерпело разрушения одно из профессионально-технических училищ, где обучают, в частности, слесарей и кондитеров. Пожар на территории заведения был ликвидирован, однако повреждена учебная мастерская и студенческое общежитие.

Также пострадали два детских сада и одна из школ. В настоящее время город продолжает сбор и уточнение информации о масштабах разрушений.

Городской председатель Днепра Борис Филатов поблагодарил спасателей, полицию, коммунальные службы, областную военную администрацию, благотворителей и всех неравнодушных, кто приобщился к ликвидации последствий атаки. По его словам, коммунальные службы уже работают на местах, впереди очередная бессонная ночь, но город справится.