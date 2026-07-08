Атака РФ / © ТСН

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Из-за ударов российских беспилотников по Запорожью и Запорожскому району 8 июля пострадали двое мирных жителей — пожилая женщина и 12-летний мальчик.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По информации главы ОВА, российские войска атаковали область беспилотниками. В частности, один из дронов ударил по селу Беленькое.

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В результате этого удара поврежден частный дом, а 75-летняя женщина получила ранения. Еще одна атака произошла прямо в областном центре.

«Вражеский дрон в Запорожье вызвал пожар во дворе многоэтажки. Травмированный 12-летний мальчик», — отметил Федоров.

Начальник Запорожской ОВА заверил, что всем пострадавшим от обстрелов оказывается необходимая медицинская помощь.

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Напомним, в Одессе после российской атаки повреждена городская инфраструктура. Известно о шести пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

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Россия существенно усилила атаки на Запорожье, сменив тактику и увеличив использование беспилотников. На направление перебросили подразделение, ранее атаковавшее Херсонщину.

К слову, российские войска находятся примерно в 30 километрах от Запорожья, а самым близким к областному центру остается Ореховское направление.

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