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Россия атаковала жилые кварталы большого областного центра: среди раненых — ребенок
В результате российских атак дронами на Запорожье и район ранены женщина и ребенок.
Из-за ударов российских беспилотников по Запорожью и Запорожскому району 8 июля пострадали двое мирных жителей — пожилая женщина и 12-летний мальчик.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Россия атаковала Запорожье — что известно
По информации главы ОВА, российские войска атаковали область беспилотниками. В частности, один из дронов ударил по селу Беленькое.
В результате этого удара поврежден частный дом, а 75-летняя женщина получила ранения. Еще одна атака произошла прямо в областном центре.
«Вражеский дрон в Запорожье вызвал пожар во дворе многоэтажки. Травмированный 12-летний мальчик», — отметил Федоров.
Начальник Запорожской ОВА заверил, что всем пострадавшим от обстрелов оказывается необходимая медицинская помощь.
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Напомним, в Одессе после российской атаки повреждена городская инфраструктура. Известно о шести пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.
Россия существенно усилила атаки на Запорожье, сменив тактику и увеличив использование беспилотников. На направление перебросили подразделение, ранее атаковавшее Херсонщину.
К слову, российские войска находятся примерно в 30 километрах от Запорожья, а самым близким к областному центру остается Ореховское направление.