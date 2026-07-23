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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия атаковала Житомир: под ударом оказался важный объект

Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по топливной инфраструктуре Житомирщины, атаковав объект в Житомире, где спасатели уже локализовали пожар.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Дым после взрыва

Дым после взрыва

Враг не прекращает целенаправленных ударов по энергетическому и топливному сектору Житомирской области. Во время очередной атаки под ударом российских окупантов оказался объект топливной инфраструктуры непосредственно в Житомире.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram.

По его словам, на место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей пожар, возникший в результате попадания, удалось локализовать.

«Враг продолжает наносить удары по топливной инфраструктуре Житомирщины. В этот раз был атакован объект в Житомире», — отметил глава ОВА.

По состоянию на данный момент информация о жертвах или пострадавших в результате вражеской атаки не поступала. На месте продолжают работать профильные службы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и фиксации очередного преступления РФ.

Напомним, автозаправочные станции теперь не работают во время воздушной тревоги в Коростенском районе на севере Житомирской области.

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Дата публикации
Количество просмотров
380
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