Россия атаковала Житомир: под ударом оказался важный объект

Дым после взрыва

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Враг не прекращает целенаправленных ударов по энергетическому и топливному сектору Житомирской области. Во время очередной атаки под ударом российских окупантов оказался объект топливной инфраструктуры непосредственно в Житомире.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram.

По его словам, на место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей пожар, возникший в результате попадания, удалось локализовать.

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«Враг продолжает наносить удары по топливной инфраструктуре Житомирщины. В этот раз был атакован объект в Житомире», — отметил глава ОВА.

По состоянию на данный момент информация о жертвах или пострадавших в результате вражеской атаки не поступала. На месте продолжают работать профильные службы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и фиксации очередного преступления РФ.

Напомним, автозаправочные станции теперь не работают во время воздушной тревоги в Коростенском районе на севере Житомирской области.

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