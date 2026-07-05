Россия атакует АЗС по стране: в Украине предлагают решительный шаг для населения

В Украине предлагают отменить лицензии на продажу топлива

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Российские оккупанты настолько испытывают дефицит топлива, что начали атаковать и уничтожать заправки в Украине. В частности, враг делает ставку на то, что в Украине начнется топливный кризис, а украинское войско потеряет ресурс для логистики и наступления.

Украинский предприниматель Владимир Поперешнюк написал, что в Украине пришло время для отмены лицензий на продажу топлива.

Почему возникла идея отменить лицензии на продажу топлива

По словам Поперешнюка, из-за постоянных обстрелов украинских заправок возникла срочная потребность в децентрализации и распределении точек продажи топлива.

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«Нужно быстро усложнить врагу возможность разрушать нашу инфраструктуру и логистику», — пишет предприниматель.

Он предлагает открывать много разных по размеру точек продажи горючего сразу. В частности, даже в бочках и канистрах. И если предприниматели с такой задачей справиться смогут, им мешает потребность в лицензии и регулирование топливной отрасли.

«Из-за этого возникает риск нового топливного дефицита и коллапса логистики. Поэтому нужно срочно отменить регулирование и лицензии на розничную торговлю топливом, его хранение, по крайней мере, в прифронтовых областях, а лучше по всей стране», — пишет Поперешнюк.

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Напомним, в ночь на 4 июля российские войска совершили массированные атаки на Сумскую область, в результате которых забрали жизни 4 человек, среди которых есть ребенок.

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В частности, в Сумах были полностью уничтожены две автозаправочные станции. Еще одну АЗС враг полностью разрушил в Недригайловской общине.

Кроме этого, россияне совершили серию масштабных атак на заправки в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. По информации директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, это привело к значительным пожарам и разрушениям объектов топливной инфраструктуры.

В Харькове сгорела по меньшей мере одна АЗС, еще две загорелись в Сумах, а также под ударом оказались четыре станции в Пирятине и к югу от него.

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