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- Украина
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Россия атакует Балаклейскую громаду: жителей призвали не выходить из укрытий
На территории Балаклейской общины Харьковской области идет вражеская атака. Местные жители призывают оставаться в безопасных местах.
Российские войска наносят удары по территории Балаклейской общины. Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов в своем официальном Telegram-канале.
Он призвал жителей общества не покидать укрытий и других безопасных мест к официальному отбою воздушной тревоги.
«Берегите себя и своих близких», — подчеркнул Карабанов.
Информации о последствиях атаки, возможных разрушениях или пострадавших пока нет.
Напомним, что в Киеве после удара РФ вспыхнули пожары в трех районах: обломки повредили многоэтажку