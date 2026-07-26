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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
221
Время на прочтение
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Россия атакует Балаклейскую громаду: жителей призвали не выходить из укрытий

На территории Балаклейской общины Харьковской области идет вражеская атака. Местные жители призывают оставаться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

Российские войска наносят удары по территории Балаклейской общины. Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов в своем официальном Telegram-канале.

Он призвал жителей общества не покидать укрытий и других безопасных мест к официальному отбою воздушной тревоги.

«Берегите себя и своих близких», — подчеркнул Карабанов.

Информации о последствиях атаки, возможных разрушениях или пострадавших пока нет.

Напомним, что в Киеве после удара РФ вспыхнули пожары в трех районах: обломки повредили многоэтажку

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Дата публикации
Количество просмотров
221
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