Россия атакует большой областной центр: слышны взрывы

В Николаеве 3 марта раздались взрывы. Город под атакой России.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

«В Николаеве прогремели взрывы, сообщают корреспонденты „Суспильного“, — говорится в сообщении.

Как отмечали в Воздушных силах, скоростная цель двигалась мимо Николаева, курс северо-западный.

«Николаев, „Шахед“ в направлении города», — добавил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В ночь на 3 марта 2026 года Россия атаковала Украину ударными беспилотниками, из-за чего в нескольких регионах раздались взрывы. Воздушная тревога охватила ряд областей, в частности, Днепропетровщину, Сумщину, Одесщину и Харьковщину. Взрывы слышали в Апостоловом, Сумах, Черноморске и Харькове.

Утром 3 марта в Шевченковском районе Харькова раздались взрывы — там упали обломки вражеского беспилотника. Повреждены окна многоквартирных домов и несколько автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.