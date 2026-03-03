- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 649
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует большой областной центр: слышны взрывы
Жителей Николаева призывают находиться в безопасных местах из-за атаки РФ.
В Николаеве 3 марта раздались взрывы. Город под атакой России.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
«В Николаеве прогремели взрывы, сообщают корреспонденты „Суспильного“, — говорится в сообщении.
Как отмечали в Воздушных силах, скоростная цель двигалась мимо Николаева, курс северо-западный.
«Николаев, „Шахед“ в направлении города», — добавил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Война в Украине — последние новости
В ночь на 3 марта 2026 года Россия атаковала Украину ударными беспилотниками, из-за чего в нескольких регионах раздались взрывы. Воздушная тревога охватила ряд областей, в частности, Днепропетровщину, Сумщину, Одесщину и Харьковщину. Взрывы слышали в Апостоловом, Сумах, Черноморске и Харькове.
Утром 3 марта в Шевченковском районе Харькова раздались взрывы — там упали обломки вражеского беспилотника. Повреждены окна многоквартирных домов и несколько автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.