Россия атакует: десятки дронов двигаются через Черниговщину и Киевщину

В ночь на 21 августа более 40 вражеских ударных БПЛА зафиксировано над Черниговской, Киевской, Черкасской и Житомирской областями. Дроны двигаются по западному курсу в направлении Тернопольщины и Ровенщины.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Ударные БпЛА проходят через Черниговщину (43х) - юг Киевщины и Черкасщину → Житомирщину.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

  • Во всех курс западный по направлению Тернопольской/Ровенской областей.

  • На сегодняшний день большинство БПЛА в Черниговской и Черкасской областях.

Напомним, что началась массированная атака российских дронов : враг нацелился на Киев.

