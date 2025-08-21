- Дата публикации
Россия атакует: десятки дронов двигаются через Черниговщину и Киевщину
В ночь на 21 августа более 40 вражеских ударных БПЛА зафиксировано над Черниговской, Киевской, Черкасской и Житомирской областями. Дроны двигаются по западному курсу в направлении Тернопольщины и Ровенщины.
Ударные БпЛА проходят через Черниговщину (43х) - юг Киевщины и Черкасщину → Житомирщину.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Во всех курс западный по направлению Тернопольской/Ровенской областей.
На сегодняшний день большинство БПЛА в Черниговской и Черкасской областях.
