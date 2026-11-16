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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атакует энергетику Украины более месяца: в каких городах тяжелее всего со светом (обновлено)

«Укрэнерго» сообщило о масштабных обесточениях на востоке Украины.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

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Российские обстрелы энергосистемы повлекли за собой масштабные обесточения на востоке Украины. Самая тяжелая ситуация в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье, где из-за значительных повреждений сетей свет существенно ограничили.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

По данным компании, Россия уже больше месяца подряд регулярно атакует украинскую энергетику, пытаясь оставить без света целые города и регионы. Из-за значительных повреждений после ударов в ряде городов на востоке страны действуют существенные ограничения электроснабжения.

В настоящее время энергетики устраняют последствия ударов. В первую очередь, свет возвращают на критически важные объекты — в больницы, котельные и водоканалы.

В Укрэнерго добавляют, что ситуация в сети до сих пор сложная, но ремонт не останавливается. Все службы работают вместе, чтобы как можно быстрее стабилизировать систему и постепенно заживить дома людей.

Позже, как сообщили в ДТЭК, из-за российских ударов по энергообъектам Днепр остался полностью без света. Также обесточена часть абонентов в Днепровском, Самаровском и Каменском районах области.

«Энергетики уже восстанавливают питание. Прямо сейчас первыми возвращают электроэнергию системам водо- и теплоснабжения и социальным объектам», — отметили в ДТЭК.

Местные СМИ сообщают о сильных перепадах напряжения в Запорожье, Днепре и Харькове.

Місцеві ЗМІ повідомляють про сильні перепади напруги в Запоріжжі, Дніпрі та Харкові. / © соцмережі

Отключение света — последние новости

Напомним, утром 16 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Из-за атаки на объекты ДТЭК без электроэнергии осталось 52,2 тыс. семей.

Также в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины часть потребителей в Днепре, Каменском и двух районах области осталась без электроснабжения.

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