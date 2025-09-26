Россия атакует энергообъекты Черниговщины: есть "прилеты"

Российская атака на украинскую энергетику / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские войска 26 сентября атакуют энергетические объекты Черниговской области. Произошли попадания, из-за чего в Чернигове и районе возникли перебои со светом.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Продолжается атака врага на энергетические объекты Черниговщины. на данный момент есть попадания в несколько объектов», — написал Чаус в Сети.

Он проинформировал о перебоях с электроснабжением в Чернигове и районе.

Глава ОВА отметил, что работает противовоздушная оборона и призвал людей оставаться в безопасных местах.

Напомним, 25 сентября российские оккупанты атаковали дронами Нежин на Черниговщине. Враг попал по объекту инфраструктуры, из-за чего десятки тысяч людей остались без электроэнергии.

Впоследствии в тот же день захватчики атаковали дронами Чернигов. Местные власти информировали об атаке на объекты критической инфраструктуры города.