ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
782
Время на прочтение
1 мин

Россия атакует энергообъекты Черниговщины: есть "прилеты"

После «прилетов» в Чернигове и районе возникли перебои с электроэнергией.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российская атака на украинскую энергетику

Российская атака на украинскую энергетику / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские войска 26 сентября атакуют энергетические объекты Черниговской области. Произошли попадания, из-за чего в Чернигове и районе возникли перебои со светом.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Продолжается атака врага на энергетические объекты Черниговщины. на данный момент есть попадания в несколько объектов», — написал Чаус в Сети.

Он проинформировал о перебоях с электроснабжением в Чернигове и районе.

Глава ОВА отметил, что работает противовоздушная оборона и призвал людей оставаться в безопасных местах.

Напомним, 25 сентября российские оккупанты атаковали дронами Нежин на Черниговщине. Враг попал по объекту инфраструктуры, из-за чего десятки тысяч людей остались без электроэнергии.

Впоследствии в тот же день захватчики атаковали дронами Чернигов. Местные власти информировали об атаке на объекты критической инфраструктуры города.

Дата публикации
Количество просмотров
782
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie