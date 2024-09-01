Россия атакует Харьков: горят частные дома и супермаркет

По состоянию на сегодняшний день, по данным властей, есть шесть раненых, среди них — шестилетний ребенок.

Россия наносит удары по Харькову. Раздалось не менее 10 взрывов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Один из ударов пришелся по району частной застройки. Горят несколько подворий, супермаркет. Есть пострадавшие, в их числе медики", — говорится в его сообщении.

Взрывы в город начались около 13:00. Местные паблики писали о не менее 10 взрывах.

Глава ОВА Олег Синегубов предупредил о повторной угрозе ударов по городу.

"Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Количество уточняется. Есть угроза повторных ударов! Среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов — торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома", — написал чиновник.

По состоянию на сегодняшний день, по данным властей, есть шесть раненых, среди них — шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс.

В социальных сетях публикуют видео с результатами. На кадрах виден густой черный дым после взрывов в городе.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога, в частности в Харьковской области.

Напомним, днем 1 сентября в пригороде Харькова раздался взрыв.

Новости ТСН 23:00 30 августа. Смерть пилота F-16, разрешение на удары по России, новый командующий Воздушных сил

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