Россия атакует Херсонскую ТЭЦ артиллерией и дронами: "Нафтогаз" готовит помощь

Российские войска не прекращают атаки на Херсонскую ТЭЦ, используя артиллерию и дроны. «Нафтогаз» передаст в город 950 газовых обогревателей вместе с баллонами.

Об этом сообщили в НАК «Нафтогаз Украины».

«Россияне продолжают обстреливать Херсонскую ТЭЦ из артиллерии. Атакуют также дронами. Постоянно. За прошедшие сутки обстрелы вообще почти не прекращались», — говорится в заявлении компании.

Совместно с местными властями продолжается поиск всех возможных решений, чтобы обеспечить город теплом. «Нафтогаз» уже передал помощь, в частности 1000 электрических обогревателей и 750 газовых обогревателей вместе с баллонами.

«Уже на этой неделе Группа Нафтогаз доставит в город очередную партию помощи — еще дополнительно 950 газовых обогревателей вместе с баллонами. Также принимаются другие меры для обеспечения резервного снабжения», — сообщил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Атаки на ТЭЦ в Херсоне: что известно

Напомним, в начале декабря 2025 года из-за целенаправленных обстрелов РФ в Херсоне остановилась ТЭЦ, в результате чего более 40,5 тыс. абонентов остались без тепла. Были серьезные разрушения оборудования станции. Местные власти начали тогда поиски альтернативных вариантов теплоснабжения и переговоры о закупке электрообогревателей для горожан.

17 декабря российские захватчики снова атаковали объект тепловой генерации в Херсоне, что повлекло угрозу перебоев с отоплением в городе.

2 января оккупанты прицельно в очередной раз атаковали объект теплогенерации в Херсоне, что повлекло перебои с отоплением и частичное обесточивание Днепровского района.