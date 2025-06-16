Россия атакует мирные населенные пункты Киевщины БПЛА: есть раненный

Последствия атаки на Киевщину

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РФ атакует мирные населенные пункты Киевщины БПЛА .

Об этом глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил в Телеграмме .

К сожалению, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь предоставлена на месте.

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Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

Более подробная информация впоследствии.

Вражеская атака продолжается. Берегите себя и своих близких – находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее сообщалось, что россияне применяют химическое оружие в Донецкой области.

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Боеприпасы, которые используют оккупанты, отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества.