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Россия атакует мирные населенные пункты Киевщины БПЛА: есть раненный
Россияне продолжают атаковать мирные украинские города.
РФ атакует мирные населенные пункты Киевщины БПЛА .
Об этом глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил в Телеграмме .
К сожалению, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь предоставлена на месте.
Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
Более подробная информация впоследствии.
Вражеская атака продолжается. Берегите себя и своих близких – находитесь в укрытиях.
Напомним, что ранее сообщалось, что россияне применяют химическое оружие в Донецкой области.
Боеприпасы, которые используют оккупанты, отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества.