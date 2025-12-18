Россия атакует мосты в Одесской области: "Флеш" объяснил коварный замысел оккупантов

Атака "Шахедов" / © ТСН

Российская армия наносит удары по мостам в Одесской области, чтобы отрезать от транспортного сообщения западную часть региона.

Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Он напомнил, что 14 декабря россияне нанесли удары по мосту в Затоке почти 40 «Шахедами», из которых около двух десятков попали в цель. Сегодня, 18 декабря, враг начал атаковать мост в Маяках.

«Они пытаются таким образом отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области. А это выход к логистике на Дунае», — объяснил замысел оккупантов «Флеш».

Он отметил, что для транспортного сообщения могут быть возведены паромные переправы, но они, по его словам, уязвимы для «Шахедов».

При этом Сергей Бескрестнов добавил, что, по его мнению, в точном ударе по мосту без онлайн-управления «Шахедом» не обошлось.

Напомним, 18 декабря в Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в частный автомобиль, который двигался через мост. Начальник Одесской ОГА Олег Кипер призвал воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле с. Маяки.

Впоследствии стало известно, что трассу Одесса — Рени временно перекрыли для движения транспорта в обоих направлениях.