- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует украинские АЗС: эксперт раскрыл смысл ударов
Эксперт объяснил, что российская армия атакует гражданские АЗС вместо реальных военных целей.
Армия Российской Федерации бьет по гражданским украинским АЗС вместо военных целей. Это ни что иное, как «бессилие врага» и ответ за атаки по российским НПЗ.
Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире «КИЕВ24» .
По его словам, россияне не способны поразить защищенные военные объекты, а потому прибегают к террору гражданской инфраструктуры в прифронтовых зонах. Кроме того, речь идет о слабости русской армии.
«Военные базы с горючим более защищены, чем гражданские АЗС. Чтобы хоть как-то ответить на успешные украинские удары по нефтеперерабатывающим станциям, по нефтяным резервуарам, враг атакует. Здесь ни о другом речь не идет — как о гражданском терроре и попытке медийно ответить», — подчеркнул эксперт.
Атаки на АЗС в Украине — последние новости
В субботу, 2 мая, россияне массированно атаковали АЗС в Харькове. В городе произошло несколько "прилетов" в разных районах города. Эксперты объясняют, что у врага появились новые приоритеты – нефтегазовый комплекс и топливная инфраструктура.
Кроме того, 3 мая Россия уготовила возле АЗС на Днепропетровщине , в Криничанской общине. На месте удара вспыхнул сильный пожар. В момент удара повредило автобус, перевозивший около 40 детей. Известно о по меньшей мере шести раненых, среди которых — ребенок.