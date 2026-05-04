Россия атакует украинские АЗС: эксперт раскрыл смысл ударов

Эксперт объяснил, что российская армия атакует гражданские АЗС вместо реальных военных целей.

Елена Капник
Удар по АЗС в Харькове. / © Олег Синєгубов

Армия Российской Федерации бьет по гражданским украинским АЗС вместо военных целей. Это ни что иное, как «бессилие врага» и ответ за атаки по российским НПЗ.

Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире «КИЕВ24» .

По его словам, россияне не способны поразить защищенные военные объекты, а потому прибегают к террору гражданской инфраструктуры в прифронтовых зонах. Кроме того, речь идет о слабости русской армии.

«Военные базы с горючим более защищены, чем гражданские АЗС. Чтобы хоть как-то ответить на успешные украинские удары по нефтеперерабатывающим станциям, по нефтяным резервуарам, враг атакует. Здесь ни о другом речь не идет — как о гражданском терроре и попытке медийно ответить», — подчеркнул эксперт.

Атаки на АЗС в Украине — последние новости

В субботу, 2 мая, россияне массированно атаковали АЗС в Харькове. В городе произошло несколько "прилетов" в разных районах города. Эксперты объясняют, что у врага появились новые приоритеты – нефтегазовый комплекс и топливная инфраструктура.

Кроме того, 3 мая Россия уготовила возле АЗС на Днепропетровщине , в Криничанской общине. На месте удара вспыхнул сильный пожар. В момент удара повредило автобус, перевозивший около 40 детей. Известно о по меньшей мере шести раненых, среди которых — ребенок.

