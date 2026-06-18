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- Украина
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Россия атакует Украину баллистикой: в Киеве и Полтаве раздались взрывы
В ночь на 18 июня российские войска совершили очередную атаку по Украине баллистическими ракетами. Взрывы прогремели в Киеве и Полтаве, а военные предупредили об угрозе ударов с севера.
В столице Украины ночью раздалась серия мощных взрывов . По информации Киевской городской военной администрации, российские оккупанты атакуют Киев баллистическими ракетами.
«Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Будьте в безопасных местах до отбоя тревоги!» — сообщили в КМВА .
Почти одновременно взрывы также прогремели в Полтаве. Перед этим по ряду регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
В воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о новой опасности и сообщили о ракетной угрозе.
«Угроза баллистики (север)», — говорится в официальном сообщении военных.
Пока украинцев призывают немедленно находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги . Информация о возможных последствиях атаки уточняется.