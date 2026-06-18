Россия атакует Украину баллистикой: в Киеве и Полтаве раздались взрывы

Сирена

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В столице Украины ночью раздалась серия мощных взрывов . По информации Киевской городской военной администрации, российские оккупанты атакуют Киев баллистическими ракетами.

«Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Будьте в безопасных местах до отбоя тревоги!» — сообщили в КМВА .

Почти одновременно взрывы также прогремели в Полтаве. Перед этим по ряду регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

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В воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о новой опасности и сообщили о ракетной угрозе.

«Угроза баллистики (север)», — говорится в официальном сообщении военных.

Пока украинцев призывают немедленно находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги . Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

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