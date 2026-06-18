ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
633
Время на прочтение
1 мин

Россия атакует Украину баллистикой: в Киеве и Полтаве раздались взрывы

В ночь на 18 июня российские войска совершили очередную атаку по Украине баллистическими ракетами. Взрывы прогремели в Киеве и Полтаве, а военные предупредили об угрозе ударов с севера.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Сирена

Сирена

В столице Украины ночью раздалась серия мощных взрывов . По информации Киевской городской военной администрации, российские оккупанты атакуют Киев баллистическими ракетами.

«Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Будьте в безопасных местах до отбоя тревоги!» — сообщили в КМВА .

Почти одновременно взрывы также прогремели в Полтаве. Перед этим по ряду регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

В воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о новой опасности и сообщили о ракетной угрозе.

«Угроза баллистики (север)», — говорится в официальном сообщении военных.

Пока украинцев призывают немедленно находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги . Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
633
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie