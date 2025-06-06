Россия атакует Украину БпЛА и ракетами: в Киеве раздавались взрывы

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В Киеве в ночь на 6 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют столицу по нескольким направлениям.

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«Враждебные дроны один за другим на подступах к столице по нескольким направлениям и воздушному пространству города. Громко в разных частях Киева. Работает ПВО», — сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

В воздушных силах сообщили, что основная масса шахедов в северных и центральных областях Украины — в Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской.

Кроме того, сообщалось о запуске ракет «Калибр» из акватории черного моря, локационно потерянных в районе Житомирщины.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.

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Мы ранее информировали, что после украинской атаки на стратегические объекты РФ, в частности авиабазы, Кремль может нанести мощный удар уже в ближайшее время.