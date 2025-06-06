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Россия атакует Украину БпЛА и ракетами: в Киеве раздавались взрывы
Столицу атаковали вражеские беспилотники.
В Киеве в ночь на 6 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении КМВА.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют столицу по нескольким направлениям.
«Враждебные дроны один за другим на подступах к столице по нескольким направлениям и воздушному пространству города. Громко в разных частях Киева. Работает ПВО», — сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
В воздушных силах сообщили, что основная масса шахедов в северных и центральных областях Украины — в Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской.
Кроме того, сообщалось о запуске ракет «Калибр» из акватории черного моря, локационно потерянных в районе Житомирщины.
Ранее сообщалось, что в России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.
Мы ранее информировали, что после украинской атаки на стратегические объекты РФ, в частности авиабазы, Кремль может нанести мощный удар уже в ближайшее время.