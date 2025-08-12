- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину БпЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 12 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс — юго-восточный/юго-западный.
БпЛА на границе Донбасса и Харьковщины, курс — юго-восточный.
БПЛА в центральной части Харьковщины, курс — северный/северо-восточный.
Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.
Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.