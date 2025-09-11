Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 11 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

Реклама

Харьковщина: группы ударных БПЛА через Старый Салтов, Шевченково.

Сумщина: БпЛА мимо Хотини в направлении Сум.

Ранее сообщалось, что во время российских обстрелов Киева в Святошинском районе погибла 32-летняя Виктория Гребенюк вместе с двухмесячным сыном Романом.

Мы ранее информировали, что Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.