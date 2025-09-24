- Дата публикации
Категория
- Украина
- 175
- 1 мин
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 24 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
БпЛА на Самар (Днепропетровщина) с юга.
Новые БПЛА на границе Харьковщины и Сумщины в направлении Полтавщины.
БпЛА курсом на Днепр с юга.
БпЛА в Николаевской области курсом на Николаев и Вознесенск.
БПЛА курсом на Кривой Рог с востока.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает создание масштабной системы защиты на восточной границе — так называемой «дроновой стены».
Мы ранее информировали, что в ответ на российскую агрессию Украина и Польша подписали Меморандум о создании совместной рабочей группы по беспилотным авиасистемам.