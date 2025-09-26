Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 26 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

Реклама

Ударный БПЛА на севере Днепропетровской области, курсом на запад.

Ударные БпЛА в Одесской области, курсом на север.

Ударный БпЛА в центральной части Черкасской области, курсом на запад.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает создание масштабной системы защиты на восточной границе — так называемой «дроновой стены».

Мы ранее информировали, что в ответ на российскую агрессию Украина и Польша подписали Меморандум о создании совместной рабочей группы по беспилотным авиасистемам.