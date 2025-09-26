- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 26 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
Ударный БПЛА на севере Днепропетровской области, курсом на запад.
Ударные БпЛА в Одесской области, курсом на север.
Ударный БпЛА в центральной части Черкасской области, курсом на запад.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает создание масштабной системы защиты на восточной границе — так называемой «дроновой стены».
Мы ранее информировали, что в ответ на российскую агрессию Украина и Польша подписали Меморандум о создании совместной рабочей группы по беспилотным авиасистемам.