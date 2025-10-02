Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 2 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

«Новые группы БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс — южный/юго-западный», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщат, что в настоящее время враждебные БпЛА двигаются в направлении Недригайлов, Карп, Батурин, Сосницу и Борзну.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.