Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 5 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

Полтавщина: БпЛА — курсом на Кременчуг, Новые Санжары, Диканьку, Полтаву!

Черниговщина: БпЛА — на Чернигов, Нежин, Семеновку.

Днепропетровщина: БпЛА — курсом на Днепр, Кривой Рог, Каменское.

Группы ударных БпЛА через Херсонщину. Держат курс на Снегиревку (Николаевщина).

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.