Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 5 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
Полтавщина: БпЛА — курсом на Кременчуг, Новые Санжары, Диканьку, Полтаву!
Черниговщина: БпЛА — на Чернигов, Нежин, Семеновку.
Днепропетровщина: БпЛА — курсом на Днепр, Кривой Рог, Каменское.
Группы ударных БпЛА через Херсонщину. Держат курс на Снегиревку (Николаевщина).
Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.
Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.