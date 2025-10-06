ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
338
Время на прочтение
1 мин

Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 6 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и севера.

  • Черниговщина: группа БПЛА в центре области — курсом на Чернигов.

  • Херсонщина: новая группа БпЛА с юга — курсом на северо-запад.

  • Николаевщина: группа БпЛА на северо-востоке области — курсом на северо-запад.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.

