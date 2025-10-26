- Дата публикации
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 26 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
БпЛА на севере Черниговщины — курс юго-западный.
группа БпЛА на Харьковщине — в направлении Днепропетровщины.
группа БпЛА на востоке Николаевщины — курсом на север.
БпЛА на севере Днепропетровщины — курсом на запад.
Ранее сообщалось, что Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине дрон-перехватчик Octopus.
Мы ранее информировали, что украинские специалисты обнаружили на сбитой над Украиной дроне-камикадзе «Шахед» китайскую антенну спутниковой навигации.