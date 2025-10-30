- Дата публикации
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 30 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
Группа враждебных БПЛА на севере Харьковщины — курсом на запад.
Группа БПЛА на севере и центре Николаевщины — курсом на северо-запад.
Несколько групп БПЛА в Сумской области — курсом на Черниговщину и Полтавщину.
Несколько групп БПЛА на севере и в центре Черниговской области — курсом на Чернигов.
БпЛА на востоке Кировоградщины — курсом на север.
Группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.
Группа БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс — юго-западный.
Группа БПЛА на востоке Киевщины, курс западный.
Ранее сообщалось, что Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине дрон-перехватчик Octopus.
Мы ранее информировали, что украинские специалисты обнаружили на сбитой над Украиной дроне-камикадзе «Шахед» китайскую антенну спутниковой навигации.