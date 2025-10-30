ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
322
Время на прочтение
1 мин

Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 30 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

  • Группа враждебных БПЛА на севере Харьковщины — курсом на запад.

  • Группа БПЛА на севере и центре Николаевщины — курсом на северо-запад.

  • Несколько групп БПЛА в Сумской области — курсом на Черниговщину и Полтавщину.

  • Несколько групп БПЛА на севере и в центре Черниговской области — курсом на Чернигов.

  • БпЛА на востоке Кировоградщины — курсом на север.

  • Группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

  • Группа БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс — юго-западный.

  • Группа БПЛА на востоке Киевщины, курс западный.

Ранее сообщалось, что Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине дрон-перехватчик Octopus.

Мы ранее информировали, что украинские специалисты обнаружили на сбитой над Украиной дроне-камикадзе «Шахед» китайскую антенну спутниковой навигации.

Дата публикации
Количество просмотров
322
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie