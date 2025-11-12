- Дата публикации
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 12 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.
БпЛА из Черного моря — на Одесщину!
Большая группа «шахедов» с юга — на север Херсонщины!
Группа БпЛА с юга — на север Запорожской области.
Группа «шахедов» в центре Николаева — курсом на Новую Одессу.
БпЛА на западе Днепропетровщины — курсом на Кировоградщину.
БпЛА на востоке Кировоградщины — курсом на Кропивницкий.
БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины — курсом на Запорожскую область.
БпЛА на юге Харьковщины, восточнее Лозовой — двигаются по кругу.
БпЛА вдоль границ Сумщины и Харьковщины — курсом на юг.
Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.
Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.