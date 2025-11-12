ТСН в социальных сетях

Украина
264
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 12 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

  • БпЛА из Черного моря — на Одесщину!

  • Большая группа «шахедов» с юга — на север Херсонщины!

  • Группа БпЛА с юга — на север Запорожской области.

  • Группа «шахедов» в центре Николаева — курсом на Новую Одессу.

  • БпЛА на западе Днепропетровщины — курсом на Кировоградщину.

  • БпЛА на востоке Кировоградщины — курсом на Кропивницкий.

  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины — курсом на Запорожскую область.

  • БпЛА на юге Харьковщины, восточнее Лозовой — двигаются по кругу.

  • БпЛА вдоль границ Сумщины и Харьковщины — курсом на юг.

Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.

Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.

264
