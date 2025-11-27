ТСН в социальных сетях

Украина
104
1 мин

Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 27 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

  • Одесщина: БпЛА в Черном море в направлении Черноморска.

  • Группа БпЛА на юге Харьковщины — курсом на Донетчину.

  • Киевщина: БПЛА из Черниговщины в Броварской р-н.

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины — курсом Донецкой области.

  • БпЛА в Донецкой области — в направлении на север/восток.

  • Группа БПЛА в Сумской области — курсом на Черниговщину.

  • БпЛА в Николаевской области — в западном направлении.

Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.

Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.

