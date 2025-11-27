- Дата публикации
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 27 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
Одесщина: БпЛА в Черном море в направлении Черноморска.
Группа БпЛА на юге Харьковщины — курсом на Донетчину.
Киевщина: БПЛА из Черниговщины в Броварской р-н.
БпЛА на востоке Днепропетровщины — курсом Донецкой области.
БпЛА в Донецкой области — в направлении на север/восток.
Группа БПЛА в Сумской области — курсом на Черниговщину.
БпЛА в Николаевской области — в западном направлении.
Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.
Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.