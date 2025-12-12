ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 12 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • БпЛА в Сумской области, курсом на Новгород-Северский.

  • БПЛА в Сумской области, курсом на юг.

Кроме того, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

Ранее сообщалось, что Россия начала использовать модернизированные ударные беспилотники «Шахед», оснащенные старыми советскими ракетами Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода ПВО.

Мы ранее информировали, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые намеренно нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры, ранее считавшиеся сверхкритическими и относительно защищенными от атак.

Дата публикации
Количество просмотров
178
