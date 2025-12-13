- Дата публикации
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 13 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
Вражеский БпЛА курсом на Сумы.
Несколько групп БпЛА мимо Маяков в направлении Одессы.
Кроме того, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.
Ранее сообщалось, что Россия начала использовать модернизированные ударные беспилотники «Шахед», оснащенные старыми советскими ракетами Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода ПВО.
Мы ранее информировали, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые намеренно нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры, ранее считавшиеся сверхкритическими и относительно защищенными от атак.