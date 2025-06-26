Россия атакует Украину БПЛА: направление движения целей

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Украину в ночь на 26 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.

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«БпЛА в северо-западной части Харьковщины, курс южный», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что около 7 вражеских беспилотников двигаются в направлении Золочева и Чугуева.

Ранее сообщалось, что темпы производства «шахедов» в России составляют около 170 единиц в сутки.

Мы ранее информировали, что Россия запускает модернизированные дроны — усовершенствованные Шахеды имеют усиленную боеголовку и возможности автономного наведения.

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