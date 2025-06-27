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- Украина
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Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 27 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.
группа ударных БпЛА на востоке Сумщины - курсом на Полтавщину.
группа БпЛА на севере Сумщины - курсом на Черниговщину.
группа БпЛА на Черниговщине - в направлении Киевщины.
ударные БпЛА в Киевской области — курсом на Житомирщину.
БПЛА на востоке Полтавщины - курсом на Черкасщину.
ударные БпЛА на севере Черкасской области — курсом на Киевщину.
вражеские ударные БпЛА на востоке Днепропетровщины - курсом на Николаевщину.
группа БпЛА на востоке Николаевщины - в направлении Кировоградщины.
группа БпЛА на юге Николаевщины - курсом на север.
БПЛА в Харьковской области — курсом на юг.
Киев – ударные БпЛА в направлении города с востока.
Новая группа враждебных БПЛА в Николаевской области — в северо-западном направлении.
Новая группа ударных БПЛА в Сумской области — в юго-западном направлении.
БпЛА на западе Кировоградщины - в направлении Винницкой области.
Ранее сообщалось, что темпы производства «шахедов» в России составляют около 170 единиц в сутки .
Мы ранее информировали, что Россия запускает модернизированные дроны — усовершенствованные Шахеды имеют усиленную боеголовку и возможности автономного наведения .