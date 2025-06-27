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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 27 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.

  • группа ударных БпЛА на востоке Сумщины - курсом на Полтавщину.

  • группа БпЛА на севере Сумщины - курсом на Черниговщину.

  • группа БпЛА на Черниговщине - в направлении Киевщины.

  • ударные БпЛА в Киевской области — курсом на Житомирщину.

  • БПЛА на востоке Полтавщины - курсом на Черкасщину.

  • ударные БпЛА на севере Черкасской области — курсом на Киевщину.

  • вражеские ударные БпЛА на востоке Днепропетровщины - курсом на Николаевщину.

  • группа БпЛА на востоке Николаевщины - в направлении Кировоградщины.

  • группа БпЛА на юге Николаевщины - курсом на север.

  • БПЛА в Харьковской области — курсом на юг.

  • Киев – ударные БпЛА в направлении города с востока.

  • Новая группа враждебных БПЛА в Николаевской области — в северо-западном направлении.

  • Новая группа ударных БПЛА в Сумской области — в юго-западном направлении.

  • БпЛА на западе Кировоградщины - в направлении Винницкой области.

Ранее сообщалось, что темпы производства «шахедов» в России составляют около 170 единиц в сутки .

Мы ранее информировали, что Россия запускает модернизированные дроны — усовершенствованные Шахеды имеют усиленную боеголовку и возможности автономного наведения .

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