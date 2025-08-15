- Дата публикации
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 15 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
БПЛА на Полтавщине в районе Пирятина, курс западный и юго-западный;
Группы БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курсом на север и в направлении Павлограда;
Несколько групп БпЛА на юге Донбасса, курс северный.
Кроме того, была объявлена воздушная тревога в ряде областей из-за угрозы баллистического вооружения с восточного направления.
Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.
Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.