Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 15 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.

БПЛА на Полтавщине в районе Пирятина, курс западный и юго-западный;

Группы БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курсом на север и в направлении Павлограда;

Несколько групп БпЛА на юге Донбасса, курс северный.

Кроме того, была объявлена воздушная тревога в ряде областей из-за угрозы баллистического вооружения с восточного направления.

Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.

Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.