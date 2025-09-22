- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 381
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 21 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
БПЛА в южной и центральной части Полтавщины, курс северный.
БпЛА севернее Чернигова, постоянно меняют направление движения.
БПЛА в западной части Днепропетровщины, курс северный.
БпЛА в северной части Запорожья, курс северо-западный.
БПЛА южной части Харьковщины, курс западный.
БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс западный.
БПЛА в западной части Полтавщины, курсом на Черкасщину.
БпЛА курсом на Кременчуг по юго-восточному направлению.
БпЛА по Черкасской области, курсом на Киевщину (Бориспольский район).
Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает создание масштабной системы защиты на восточной границе — так называемой «дроновой стены».
Мы ранее информировали, что в ответ на российскую агрессию Украина и Польша подписали Меморандум о создании совместной рабочей группы по беспилотным авиасистемам.