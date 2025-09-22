Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 21 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

Реклама

БПЛА в южной и центральной части Полтавщины, курс северный.

БпЛА севернее Чернигова, постоянно меняют направление движения.

БПЛА в западной части Днепропетровщины, курс северный.

БпЛА в северной части Запорожья, курс северо-западный.

БПЛА южной части Харьковщины, курс западный.

БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс западный.

БПЛА в западной части Полтавщины, курсом на Черкасщину.

БпЛА курсом на Кременчуг по юго-восточному направлению.

БпЛА по Черкасской области, курсом на Киевщину (Бориспольский район).

Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает создание масштабной системы защиты на восточной границе — так называемой «дроновой стены».

Мы ранее информировали, что в ответ на российскую агрессию Украина и Польша подписали Меморандум о создании совместной рабочей группы по беспилотным авиасистемам.