Россия атакует Украину БПЛА: направление движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 23 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

группа БпЛА в Сумской области — курс на Полтавщину.

группа БпЛА в Донецкой области — вблизи Доброполья.

БПЛА на Николаевщине — курсом на Одесщину.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает создание масштабной системы защиты на восточной границе — так называемой «дроновой стены».

Мы ранее информировали, что в ответ на российскую агрессию Украина и Польша подписали Меморандум о создании совместной рабочей группы по беспилотным авиасистемам.