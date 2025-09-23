- Дата публикации
Россия атакует Украину БПЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 23 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
группа БпЛА в Сумской области — курс на Полтавщину.
группа БпЛА в Донецкой области — вблизи Доброполья.
БПЛА на Николаевщине — курсом на Одесщину.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает создание масштабной системы защиты на восточной границе — так называемой «дроновой стены».
Мы ранее информировали, что в ответ на российскую агрессию Украина и Польша подписали Меморандум о создании совместной рабочей группы по беспилотным авиасистемам.