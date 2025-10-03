- Дата публикации
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 3 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
БпЛА в Днепропетровской области, курс на Павлоград.
БПЛА на востоке Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА на Винницкой области, мимо н.п.Турбов, курсом на запад.
БПЛА на юге Сумщины, курс на Полтавщину.
БпЛА по Винницкой области курсом на Хмельнитчину.
БпЛА из Киевской области в направлении Житомирской области.
Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.
Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.