Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 3 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

БпЛА в Днепропетровской области, курс на Павлоград.

БПЛА на востоке Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА на Винницкой области, мимо н.п.Турбов, курсом на запад.

БПЛА на юге Сумщины, курс на Полтавщину.

БпЛА по Винницкой области курсом на Хмельнитчину.

БпЛА из Киевской области в направлении Житомирской области.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.