Украина
230
1 мин

Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 7 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

  • БпЛА на севере и западе Харьковщины — курсом на север.

  • БпЛА на севере Полтавщины — курсом на юг.

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины — курсом на Донетчину. На юге — курсом на северо-восточное направление

  • БпЛА в Донецкой области — курсом на Краматорск.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.

