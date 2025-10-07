Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 7 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

Реклама

БпЛА на севере и западе Харьковщины — курсом на север.

БпЛА на севере Полтавщины — курсом на юг.

БпЛА на востоке Днепропетровщины — курсом на Донетчину. На юге — курсом на северо-восточное направление

БпЛА в Донецкой области — курсом на Краматорск.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.