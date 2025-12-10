ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
209
Время на прочтение
1 мин

Россия атакует Украину БПЛА: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 10 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

  • Одесщина: БпЛА — курсом на Ананьев.

  • Группы БпЛА маневрируют вблизи Тендровской косы.

  • Новые группы БпЛА — курсом на Одессу/Черноморское.

Ранее сообщалось, что Россия начала использовать модернизированные ударные беспилотники «Шахед», оснащенные старыми советскими ракетами Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода ПВО.

Мы ранее информировали, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые намеренно нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры, ранее считавшиеся сверхкритическими и относительно защищенными от атак.

Дата публикации
Количество просмотров
209
