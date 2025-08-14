Россия атакует Украину БпЛА: направление целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 14 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.

«Группа враждебных БПЛА на западе Донбасса — курсом на север», — говорится в сообщении.

Также сообщается об ударных БПЛА на Черниговщине.

Мониторинговые каналы указывают, что вражеские БПЛА в Донецкой области летят в направлении Доброполья и Дружковки.

Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.

Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.