Россия атакует Украину БпЛА: направление целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 14 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
«Группа враждебных БПЛА на западе Донбасса — курсом на север», — говорится в сообщении.
Также сообщается об ударных БПЛА на Черниговщине.
Мониторинговые каналы указывают, что вражеские БПЛА в Донецкой области летят в направлении Доброполья и Дружковки.
Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.
Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.